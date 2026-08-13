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Kulunas

Pierre Pouchairet

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A Brazzaville, les meurtres successifs de hauts dignitaires du gouvernement inquiètent. Pour les autorités, les coupables ne peuvent être que les Kulunas, ces gangs d'enfants violents et armés qui terrorisent les quartiers de la ville. Envoyée au Congo pour enquêter sur ces "Bébés noirs" , la journaliste Claire Dorval ne croit pas à cette explication trop simple. Qui sont-ils vraiment et qui les manipule ? Au coeur de la violence, elle va devoir braver les menaces et s'immerger dans les tensions politiques d'un passé pas si lointain. Avec Kulunas, Pierre Pouchairet signe une enquête policière sous haute tension qui plonge dans l'un des secrets les plus sombres de l'histoire de l'Afrique centrale : l'affaire des disparus du Beach.

Par Pierre Pouchairet
Chez Manufacture de livres éditions

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Auteur

Pierre Pouchairet

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Romans policiers

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Kulunas

Pierre Pouchairet

Paru le 13/08/2026

274 pages

Manufacture de livres éditions

20,90 €

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