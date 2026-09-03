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#Bande dessinée jeunesse

Pétunia

Toni Galmés

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Toni Galmés, le merveilleux dessinateur du diptyque Quand la nuit tombe (Lisou et Mylaine), nous invite à découvrir un nouveau personage totalement kawaï : la toute jeune Pétunia. Un recueil au format carré de 80 petites histoires absolument irrésistibles. Pétunia est adorable, certes, mais aussi intense, têtue, sensible et remplie de doutes et de peurs qu'elle parvient rarement à gérer. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Petunia réfléchit trop, imagine le pire, se frustre rapidement et parfois explose lorsque les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Mais Pétunia n'est pas seule. Le poney Hopper l'accompagne dans chacune de ses aventures émotionnelles, lui apportant humour, tendresse et une vision pratique qu'elle trouve rarement.

Par Toni Galmés
Chez Delcourt

|

Auteur

Toni Galmés

Editeur

Delcourt

Genre

BD jeunesse divers

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DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Toni Morrison

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Pétunia

Toni Galmés

Paru le 03/09/2026

80 pages

Delcourt

16,50 €

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Scannez le code barre 9782413093343
9782413093343
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