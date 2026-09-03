L'Irlande à bicyclette

A Edimbourg, le professeur Bell soigne les fantômes, guérit les monstres et traque les criminels. Joann Sfar signe une série pleine d'humour et d'aventures décalées dans une ambiance de fantastique victorien. Le professeur Bell est hanté par la mort accidentelle qu'il a causée, celle de la fille unique d'Adam Worth, alors que c'est ce dernier qu'il visait. Assailli par les remords, Bell devient insomniaque et perd le sens des réalités. Le jour où il agresse Conan Doyle, l'un de ses étudiants, l'université l'oblige à partir en vacances. Accompagné d'Eliphas et d'Ossour, Bell débarque dans un petit village d'Irlande. Mais les habitants semblent envoûtés par de mystérieuses âmes en peine...