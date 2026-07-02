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Meteoria Tome 2

Makoto Todo

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Du tréfonds des mines à une unité d'élite de lutte contre les monstres, Kanata est un transfuge de classe pas comme les autres. Kanata a été vendu par ses parents au patron d'une mine pour éponger une dette. Des années plus tard, il est repéré par la M. R. D. O. , une organisation gouvernementale de recherche et développement sur les Météoriens, après avoir sauvé la vie d'un camarade. Il passe avec succès un examen d'une rare violence, puis intègre la très select Section M, une entité secrète de la M. R. D. O. réservée aux éléments les plus brillants... Grâce à ses capacités analytiques hors du commun et avec l'aide de son Météoria, une créature mystérieuse implantée dans son corps, Kanata parvient à se tirer des situations les plus périlleuses ! Embarquez pour une aventure Steampunk pleine d'action !

Par Makoto Todo
Chez Kurokawa

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Auteur

Makoto Todo

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Meteoria Tome 2

Makoto Todo trad. Adrien Bécam

Paru le 02/07/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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