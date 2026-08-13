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#Album jeunesse

Coucou bébé ours

Collectif, Ekaterina Trukhan

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Un livre animé pour accompagner les tout-petits dans la découverte des animaux et l'apprentissage des chiffres de 1 à 5. A chaque page, l'enfant rencontre un animal - ; élan, ours, raton-laveur, loup, chouette - ; et compte ses bébés. En manipulant les tirettes, les petits apparaissent un à un, jusqu'à atteindre le nombre demandé, pour découvrir naturellement les chiffres de 1 à 5. A la fin du livre, un miroir révèle le bébé lecteur et prolonge le jeu. Avec ses illustrations graphiques et colorées signées Ekaterina Trukhan, ce livre devient aussi un bel objet pour décorer la chambre. Solide et adapté aux petites mains, il stimule les sens et accompagne les premiers apprentissages dès 6 mois.

Par Collectif, Ekaterina Trukhan
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Ekaterina Trukhan

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres rabats, tirettes

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Coucou bébé ours

Collectif, Ekaterina Trukhan

Paru le 13/08/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,95 €

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Scannez le code barre 9782384537204
9782384537204
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