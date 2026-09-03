Instrumentalisant tout un imaginaire, des milliardaires semblent avoir fait main basse sur les activités spatiales. Philippe Squarzoni et Olivier Dubuquoy nous livrent un documentaire graphique édifiant et nécessaire sur les enjeux de la colonisation spatiale actuelle. La conquête spatiale, pour combien d'émissions de CO2 ? A quel prix pour notre avenir ? Les promesses de l'astrocapitalisme sont-elles réalisables ou même souhaitables ? Dans le monde entier, scientifiques, astronomes et citoyens mènent un combat contre l'accaparement de l'espace, pour que le ciel reste un commun, à la fois libre et partagé.