Histoires de l'Egypte ancienne

Découvre de fascinants récits historiques et d'incroyables histoires de pharaons, de dieux et de déesses dans ce livre sur l'Egypte ancienne "Faufile-toi dans une pyramide en compagnie de pilleurs de tombes, fais la connaissance d'une reine meurtrière et assiste à une bataille épique avec des éléphants ! Découvre d'incroyables histoires d'amour, de trahison et de magie issues de l'une des civilisations les plus fascinantes du monde antique. Mêlant des récits historiques et des mythes palpitants, entrecoupés de nombreuses informations sur la vie quotidienne au temps des pharaons, ce livre est indispensable pour tous les passionnés de l'Egypte ancienne".