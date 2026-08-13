Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Histoires de l'Egypte ancienne

Kimane, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre de fascinants récits historiques et d'incroyables histoires de pharaons, de dieux et de déesses dans ce livre sur l'Egypte ancienne "Faufile-toi dans une pyramide en compagnie de pilleurs de tombes, fais la connaissance d'une reine meurtrière et assiste à une bataille épique avec des éléphants ! Découvre d'incroyables histoires d'amour, de trahison et de magie issues de l'une des civilisations les plus fascinantes du monde antique. Mêlant des récits historiques et des mythes palpitants, entrecoupés de nombreuses informations sur la vie quotidienne au temps des pharaons, ce livre est indispensable pour tous les passionnés de l'Egypte ancienne".

Par Kimane, Xxx
Chez Kimane

|

Auteur

Kimane, Xxx

Editeur

Kimane

Genre

Egypte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoires de l'Egypte ancienne par Kimane, Xxx

Commenter ce livre

 

Histoires de l'Egypte ancienne

Kimane, Xxx

Paru le 13/08/2026

160 pages

Kimane

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224372
9782383224372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.