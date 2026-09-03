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#Imaginaire

Les Enfants perdus

Joann Sfar

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Le professeur Bell est de retour ! Vingt ans après le dernier tome, Joann Sfar retrouve son savant aussi brillant que cynique. Dans un univers de fantastique victorien, Bell soigne monstres et fantômes, enquête sur les phénomènes surnaturels et poursuit les criminels. Dans cette nouvelle aventure, il doit résoudre une mystérieuse affaire d'enlèvements à Londres... Frappé par un sortilège, le professeur Bell a désormais l'apparence d'un enfant, même s'il n'a rien perdu de son mauvais caractère ni de sa maîtrise du revolver. La police londonienne fait appel à lui pour élucider une série d'enlèvements dans un parc : plusieurs enfants ont disparu sans laisser de trace. La métamorphose du professeur en fait l'appât idéal pour piéger le ravisseur mais la mission dérape et Bell est enlevé ! Le ravisseur ne sait pas à quel enfant terrible il a affaire...

Par Joann Sfar
Chez Delcourt

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Auteur

Joann Sfar

Editeur

Delcourt

Genre

Fantastique

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Les Enfants perdus

Joann Sfar

Paru le 03/09/2026

47 pages

Delcourt

15,50 €

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