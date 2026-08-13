An Hour of Romance Tome 7

Découvrez la nouvelle série de l'autrice de Qu'est-ce qui cloche avec la Secrétaire Kim ? ! A la suite d'une malédiction, une femme d'affaires ambitieuse et un directeur marketing nonchalant échangent leur corps une fois par jour durant une heure. Ju An est une boss ambitieuse qui gère ses employés avec autorité. Do Jin est un beau gosse maladroit mais généreux, qui vient d'obtenir un poste de directeur marketing suite à un quiproquo. Lors d'un voyage d'affaires, leur vie va être bouleversée : victimes d'une malédiction, ils doivent échanger leur corps chaque jour pendant une heure. Ce duo improbable doit alors coopérer pour sauver leur réputation !