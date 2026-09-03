Boichi revient avec une de ses oeuvres cultes : H. E - The Hunt for Energy en intégrale ! Après le séisme parvenu en 2011 au Japon, une petite entreprise spécialisée dans l'énergie, JEC, décide de créer une section spécialisée dans la recherche d'énergies renouvelables. Hiro Narushima intègre le projet, ce qui est loin d'être étonnant puisqu'il a la capacité de "voir" les énergies. Il va alors parcourir le Japon avec ses coéquipiers dans l'espoir de trouver de nouvelles énergies "vertes".