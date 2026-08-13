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Le transport aérien

Christiane Errouqui, Marc Aïdi

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Cet ouvrage propose une synthèse des concepts clés du transport aérien à l'aide de résumés, de tableaux et/ou de schémas pour faciliter l'acquisition des connaissances liées à ce secteur d'activité. Il réunit l'ensemble des techniques et compétences que doit maîtriser tout étudiant ou tout professionnel. Des applications corrigées sont proposées pour s'auto-évaluer sur les compétences acquises. En fin d'ouvrage, un glossaire liste le vocabulaire essentiel à connaître.

Par Christiane Errouqui, Marc Aïdi
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Christiane Errouqui, Marc Aïdi

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

BTS Transport et prestations l

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Le transport aérien

Christiane Errouqui, Marc Aïdi

Paru le 27/08/2026

Le Génie éditeur

15,00 €

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Scannez le code barre 9782381977638
9782381977638
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