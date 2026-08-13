Le transport aérien

Cet ouvrage propose une synthèse des concepts clés du transport aérien à l'aide de résumés, de tableaux et/ou de schémas pour faciliter l'acquisition des connaissances liées à ce secteur d'activité. Il réunit l'ensemble des techniques et compétences que doit maîtriser tout étudiant ou tout professionnel. Des applications corrigées sont proposées pour s'auto-évaluer sur les compétences acquises. En fin d'ouvrage, un glossaire liste le vocabulaire essentiel à connaître.