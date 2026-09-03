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Les neurosciences pour les Nuls en 50 notions clés

Bernard Anselem

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Découvrez les secrets de notre cerveau en 50 notions essentielles De la naissance d'une pensée aux technologies du futur, l'univers fascinant des neurosciences de manière simple et accessible ! Les neurosciences sont une des disciplines scientifiques qui a le plus rapidement progressé ces dernières années, avec des avancées extrêmement prometteuses. Structuré autour de 50 concepts essentiels couvrant l'intégralité du domaine - du neurone aux technologies du futur - cet ouvrage applique la méthode "Pour les Nuls" éprouvée : explications claires, exemples concrets, zéro jargon technique. Une introduction efficace et accessible à l'univers fascinant des neurosciences !

Par Bernard Anselem
Chez First

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Auteur

Bernard Anselem

Editeur

First

Genre

Sciences

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Les neurosciences pour les Nuls en 50 notions clés

Bernard Anselem

Paru le 03/09/2026

307 pages

First

9,95 €

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Scannez le code barre 9782412106341
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