Les neurosciences pour les Nuls en 50 notions clés

Découvrez les secrets de notre cerveau en 50 notions essentielles De la naissance d'une pensée aux technologies du futur, l'univers fascinant des neurosciences de manière simple et accessible ! Les neurosciences sont une des disciplines scientifiques qui a le plus rapidement progressé ces dernières années, avec des avancées extrêmement prometteuses. Structuré autour de 50 concepts essentiels couvrant l'intégralité du domaine - du neurone aux technologies du futur - cet ouvrage applique la méthode "Pour les Nuls" éprouvée : explications claires, exemples concrets, zéro jargon technique. Une introduction efficace et accessible à l'univers fascinant des neurosciences !