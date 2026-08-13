Les confidences de Napoléon à Saint-Hélène On croit connaître Napoléon Bonaparte et on ne le connaît pas vraiment. Ce jeune Français, né en Corse, sans fortune et sans appui, va être élu Consul, puis Empereur. Rien que ça. En une quinzaine d'années, à force de travail, d'intelligence, d'audace et de courage, il change la vie de ses contemporains que cela leur plaise ou non. Homme politique ambitieux, autoritaire et militaire hors pair, il fait des choix bons ou mauvais, mène des guerres défensives ou offensives, gagne souvent, perd parfois. Ses amis, ses soldats, tous ses partisans l'admirent et le soutiennent. Bien sûr, ses ennemis le haïssent, le calomnient, l'attaquent, le harcèlent. Tous les rois européens le craignent et souhaitent sa mort. Deux camps sont face à face. Qui sera vainqueur ?