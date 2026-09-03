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La certification pour les nuls

Julien Nizri

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Les produits que nous achetons, les services auxquels nous avons recours répondent à des normes dont le respect a été certifié par des organismes indépendants. Ce process est essentiel car il garantit au consommateur que ces produits et services sont conformes à des seuils de qualité, de sécurité, voire de développement durable et de performance. Mais comment ces certifications sont-elles établies ? Partager un langage commun, se comprendre en échangeant des bases partagées : cette sur cette nécessité qu'ont été établies dès la Révolution française des unités de mesure ou de pesée communes à tous. Ce besoin s'est élargi à l'industrie qui avait besoin d'uniformiser les pratiques pour garantir l'interopérabilité des pièces et la sécurité des usagers, et ce au niveau international. Mais la norme ne suffit pas à elle-même : encore faut-il prouver qu'on la respecte. C'est là qu'intervient la certification, une attestation tierce et indépendante qu'un produit, un service ou un système est conforme à des exigences préalablement définies. Mais qui vérifie ? Comment les critères sont-ils définis ? Comment une entreprise ou une collectivité obtiennent-ils un certificat ou un label ? Et quelle confiance peut-on leur accorder ? Dans un monde de plus en plus interconnecté où la transparence est devenue une exigence impérative, la certification s'est imposée comme un outil incontournable conditionnant l'accès aux marchés, structurant les filières professionnelles, soutenant les politiques publiques et favorisant la transition écologique et énergétique. Ce livre permet de saisir tous les enjeux de la certification ; il s'adresse à tous ceux qui veulent en comprendre les rouages : citoyens curieux, entreprises en quête de reconnaissance, acteurs publics désireux de structurer leurs politiques ou professionnels confrontés à une "jungle" de labels et de référentiels.

Par Julien Nizri
Chez First

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Auteur

Julien Nizri

Editeur

First

Genre

Formation

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La certification pour les nuls

Julien Nizri

Paru le 08/10/2026

256 pages

First

17,95 €

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