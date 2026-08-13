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Harry Styles

Océane Schmitt

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Le livre illustré sur Harry Styles pour tout savoir sur la star Vous pensiez qu'Harry Styles n'était qu'un chanteur au sourire désarmant, à la voix envoûtante et aux cheveux parfaits ? Détrompez-vous ! En 2026, Harry Styles est bien plus qu'une star de la pop : c'est une icône culturelle mondiale, un artiste audacieux qui réinvente sans cesse les codes de la musique, de la mode et de la scène. Depuis son apparition fulgurante dans The X Factor en 2010, puis l'aventure One Direction, Harry a conquis le coeur de millions de fans à travers le monde. Mais c'est en solo qu'il a pleinement révélé son identité artistique, enchaînant tournées triomphales, albums multi-récompensés et performances scéniques cultes. De Fine Line à Harry's House jusqu'à ses projets récents, il n'a cessé d'élargir son univers et de surprendre. En un peu plus d'une décennie, Styles a redéfini les contours de la pop contemporaine. Icône de mode célébrée, acteur acclamé, figure engagée pour la liberté d'expression, il fascine autant par son talent que par sa sincérité, sa douceur assumée et cette vulnérabilité qui le rend si humain. Plongez dans toutes les facettes d'Harry Styles : ses inspirations, ses combats, son influence grandissante dans la culture populaire, sa vie personnelle, ses looks mémorables, ses performances marquantes ainsi que de nombreux fun facts et anecdotes. Ses débuts britanniques aux scènes planétaires du Love On Tour et audelà, redécouvrez Harry dans toute sa splendeur, sa créativité... et son charme légendaire.

Par Océane Schmitt
Chez Editions Casa

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Auteur

Océane Schmitt

Editeur

Editions Casa

Genre

Variété internationale

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Harry Styles

Océane Schmitt

Paru le 13/08/2026

160 pages

Editions Casa

19,95 €

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