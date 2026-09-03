Les Bateaux d'argile

Plongez à la découverte des strates intimes et collectives de la mémoire de Chypre. Constantia Sotiriou rend audibles les silences d'une nation. Même à Chypre, il arrive que la pluie se précipite du ciel. Qu'elle inonde les routes, les champs et les puits. Les secrets remontent alors à la surface. C'est ainsi qu'affleure un corps. Puis un autre, et d'autres encore. Toutes les victimes sont des femmes, toutes sont étrangères. De sa maison, une grand-mère suit l'affaire de près. C'est qu'elle sait, elle qui a survécu aux époques et aux occupations, qui a vu son mari descendre à la mine et se remplir les poumons de poussière, reconnaître le malheur. Saura-t-elle pour autant, tandis que la mort elle-même semble l'avoir oubliée, s'écrire une fin heureuse et briser la chaîne des dominations ? Dans une ambiance onirique, Constantia Sotiriou se confronte à l'histoire de son pays. A la croisée du conte et du mythe, elle cisèle une intrigue tout en poésie pour révéler les contours d'une île toujours hantée par les fantômes de son passé.