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#Roman étranger

Les Bateaux d'argile

Constantia Sotiriou

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Plongez à la découverte des strates intimes et collectives de la mémoire de Chypre. Constantia Sotiriou rend audibles les silences d'une nation. Même à Chypre, il arrive que la pluie se précipite du ciel. Qu'elle inonde les routes, les champs et les puits. Les secrets remontent alors à la surface. C'est ainsi qu'affleure un corps. Puis un autre, et d'autres encore. Toutes les victimes sont des femmes, toutes sont étrangères. De sa maison, une grand-mère suit l'affaire de près. C'est qu'elle sait, elle qui a survécu aux époques et aux occupations, qui a vu son mari descendre à la mine et se remplir les poumons de poussière, reconnaître le malheur. Saura-t-elle pour autant, tandis que la mort elle-même semble l'avoir oubliée, s'écrire une fin heureuse et briser la chaîne des dominations ? Dans une ambiance onirique, Constantia Sotiriou se confronte à l'histoire de son pays. A la croisée du conte et du mythe, elle cisèle une intrigue tout en poésie pour révéler les contours d'une île toujours hantée par les fantômes de son passé.

Par Constantia Sotiriou
Chez Editions Héloïse d'Ormesson

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Auteur

Constantia Sotiriou

Editeur

Editions Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature grecque

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Les Bateaux d'argile

Constantia Sotiriou trad. Nicolas Pallier

Paru le 03/09/2026

144 pages

Editions Héloïse d'Ormesson

20,00 €

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