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Le masque scénique contemporain

Guy Freixe, Giulia Filacanapa, Brigitte Prost

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L'ouvrage "Le Masque scénique contemporain" se veut à l'écoute de la scène actuelle dans ce qu'elle révèle des enjeux profonds de notre monde en mutation. Présent aujourd'hui aussi bien dans le théâtre, la danse, le mime, la performance, la marionnette, le cirque et plus largement les arts visuels, le masque scénique est ici étudié dans une perspective transdisciplinaire et internationale, à un croisement entre chercheur·es (en arts et sciences humaines et sociales), artistes (acteurs, metteurs en scène, pédagogues, sculpteurs), doctorant·es, étudiant·es et spectateur·ices-citoyen·nes. Cet ouvrage fait suite à plusieurs colloques et journées d'étude menées dans le cadre du CIRMS (Centre international du masque scénique). L'ouvrage interroge la façon dont le masque scénique est un révélateur des mutations sociales et humaines de notre époque, interrogeant les nouvelles catégories épistémologiques du genre, l'interculturalisme, les hybridations esthétiques et la transmission des savoirs. Il se compose de 4 parties : L'apprentissage : le masque comme outil pédagogique ; L'épreuve de la scène : le masque comme option esthétique ; Masques et identités : Le masque comme médiateur de l'altérité ; La création de masques : le masque comme artisanat.

Par Guy Freixe, Giulia Filacanapa, Brigitte Prost
Chez Deuxième époque

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Auteur

Guy Freixe, Giulia Filacanapa, Brigitte Prost

Editeur

Deuxième époque

Genre

Théâtre - Essais

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Le masque scénique contemporain

Guy Freixe, Giulia Filacanapa, Brigitte Prost

Paru le 13/08/2026

480 pages

Deuxième époque

42,00 €

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