Vulgata Dominum - Tome 03

Le troisième tome de la saga Vulgata Dominum, Une Dark romance emplie de suspens qui mêle amour, haine, domination et société secrète pour une intrigue palpitante qui tient en haleine du début à la fin. Après cette nuit terrible, Daireen comprends que les hommes dont elle est tombée amoureuse, sont peut-être bien aussi dangereux que les rumeurs le disent. Elle tente d'ignorer le doute qui s'insinue dans son esprit, mais, à mesure que les coïncidences s'accumulent, elle ne peut plus fermer les yeux... Leur comportement, leur sourire, leur silence, semblent cacher des secrets que personne n'est prêt à lui révéler, et que quelque chose de terrible se joue dans l'ombre. Plus Daireen cherche à comprendre ce que les Seasons lui cachent, plus elle réalise qu'elle s'avance sur un terrain dangereux. Les Seasons ont toujours su garder le contrôle. Mais cette fois, une question menace de tout faire basculer : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leur secret et mener à bien leur plan ?