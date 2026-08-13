Le Moyen-Orient embrasé

Parution dans la collection "Rebonds" , la nouvelle collection de M&L / Hémisphères éditions, qui réagit à l ? actualité dans un format court, allant à l ? essentiel. L'auteur est une figure éminente des relations entre la France et le monde arabe. Avant même le coup de tonnerre du 7 octobre 2023, le Moyen-Orient se trouvait déjà dans une situation de chaos. En effet, depuis le début de ce siècle, le Moyen-Orient se caractérise par la multiplication des conflits armés, le nombre croissant d'Etats politiquement et économiquement sinistrés, et même fragmentés pour certains d'entre eux, la prolifération des milices armées et la montée du terrorisme islamique, d'abord celui d'Al-Qaïda puis de l'Etat islamique. L'attaque terroriste du 7 octobre 2023 et les réactions en chaîne qu'elle a provoquées du côté israélien représentent un basculement géopolitique qui a ajouté du chaos au chaos, sans perspective de retour à la stabilité de cette région stratégique. Dès le départ, Benyamin Netanyahou a déclaré qu'Israël allait se battre sur "sept fronts" . Ainsi s'est ouverte une période de guerres tous azimuts que rien ne semble devoir arrêter. Fin connaisseur de la région, figure éminente des relations entre la France et le monde arabe, Denis Bauchard expose ici les nombreux facteurs propres à la région et les conséquences d'interventions extérieures qui contribuent à expliquer l'embrasement actuel.