Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les plus grandes affaires de l'Heure du crime

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
AU COUR DE L'HEURE DU CRIME ! Mort violente, disparition soudaine, assassinat, mauvaise rencontre, règlement de compte familial... chaque histoire est unique ! Si certaines enquêtes aboutissent au bout de quelques mois, d'autres s'enlisent et rejoignent la grande famille des cold cases. Voici les plus beaux " dossiers " de l'émission L'Heure du crime, diffusée chaque jour sur RTL : l'actrice Marie-France Pisier, retrouvée au tond de sa piscine ; le milliardaire Alfred Loewenstein, disparu en plein ciel ; Carole Simon et la chambre froide ; Mary Bell, meurtrière à 11 ans ; la dernière maîtresse de Kennedy ; Mary Meyer ; soeur Gabrielle, assassinée par un chanoine ; le régisseur de Coluche, René Gorlin ; l'iconique Jean Seberg, retrouvée morte dans sa voiture... DES HISTOIRES PASSIONNANTES ! Jean-Alphonse Richard refait pour vous chacune de ces enquêtes, aidé par toutes les parties prenantes gendarmes, policiers, avocats, juges et, bien entendu les ramilles. La lecture de ces grandes affaires vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière phrase. Vous découvrirez des détails passionnants qui font le sel des enquêtes souvent complexes. Jean-Alphonse Richard est journaliste. Après avoir dirigé le service Police-Justice de RTL il présente depuis 2020 L'Heure du crime. Justine Vignaux est la rédactrice en chef de l'émission.

Par Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les plus grandes affaires de l'Heure du crime par Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Commenter ce livre

 

Les plus grandes affaires de l'Heure du crime

Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux

Paru le 03/09/2026

336 pages

L'opportun (Editions de)

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386711725
9782386711725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.