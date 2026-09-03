Les plus grandes affaires de l'Heure du crime

AU COUR DE L'HEURE DU CRIME ! Mort violente, disparition soudaine, assassinat, mauvaise rencontre, règlement de compte familial... chaque histoire est unique ! Si certaines enquêtes aboutissent au bout de quelques mois, d'autres s'enlisent et rejoignent la grande famille des cold cases. Voici les plus beaux " dossiers " de l'émission L'Heure du crime, diffusée chaque jour sur RTL : l'actrice Marie-France Pisier, retrouvée au tond de sa piscine ; le milliardaire Alfred Loewenstein, disparu en plein ciel ; Carole Simon et la chambre froide ; Mary Bell, meurtrière à 11 ans ; la dernière maîtresse de Kennedy ; Mary Meyer ; soeur Gabrielle, assassinée par un chanoine ; le régisseur de Coluche, René Gorlin ; l'iconique Jean Seberg, retrouvée morte dans sa voiture... DES HISTOIRES PASSIONNANTES ! Jean-Alphonse Richard refait pour vous chacune de ces enquêtes, aidé par toutes les parties prenantes gendarmes, policiers, avocats, juges et, bien entendu les ramilles. La lecture de ces grandes affaires vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière phrase. Vous découvrirez des détails passionnants qui font le sel des enquêtes souvent complexes. Jean-Alphonse Richard est journaliste. Après avoir dirigé le service Police-Justice de RTL il présente depuis 2020 L'Heure du crime. Justine Vignaux est la rédactrice en chef de l'émission.