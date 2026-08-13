Entretien avec le chaos

Et si l'univers de "Dexter" rencontrait celui de "Desperate Housewives" ! Bienvenue à Hossegor, dans un charmant petit quartier du bord de mer. Entre plages de sable fin, villas somptueuses et pins des Landes majestueux, ses habitants y vivent dans la bienveillance et la tranquillité. L'arrivée inopinée d'une famille énigmatique va bousculer leurs habitudes. Amanda, Carole, Sylvie et Arlette vont apprendre à leurs dépens qu'il n'est pas toujours bon de fouiner dans la vie de ses voisins. Surtout lorsque ceux-ci font profil bas et tentent de passer inaperçus. Chacun a ses secrets... Sous le soleil et la chaleur du Sud-Ouest, guette une tempête au doux parfum de chaos...