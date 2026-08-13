Mémoire Criminelle

" Ce livre est mon dictionnaire intime du crime, mon carnet de bord, mes choses vues que j'ai rassemblées sous la forme d'un abécédaire de l'ignominie. " Après des décennies passées au coeur des tribunaux au contact d'affaires criminelles, Jacques Dallest a rassemblé dans cet ouvrage ses souvenirs de magistrat confronté à l'une des réalités les plus sombres de la condition humaine : le crime. Sous la forme d'un abécédaire du crime, il raconte les dossiers qui l'ont marqué. Chaque mot de cet alphabet criminel ouvre une porte sur une enquête et renvoie à des affaires célèbres comme à d'autres, plus discrètes mais tout aussi révélatrices de la violence des hommes. Des crimes " ordinaires " aux tragédies qui ont bouleversé l'opinion, Jacques Dallest partage de A à Z, ce qu'il a vu et connu au cours de sa carrière.