Les filles de Witch Hazel House

Les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter... Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour qu'ils y étudient la littérature. Souffrant de TOC, elle espère prendre un nouveau départ. Dans ce manoir aux fleurs automnales, elle débute une vie paisible. Au fil des soirées à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill, elle se fait même de précieuses nouvelles amies. Tout bascule le jour où sa camarade Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, éveillant leurs peurs les plus profondes. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, les étudiantes décident d'enquêter pour découvrir ce qui les hante. Elles ont certes joué à se faire peur, mais elles comptent bien remporter la partie...