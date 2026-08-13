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Ingres et la mode

Collectif, Lienart

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Ingres montre un goût particulier et très personnel pour la représentation des textiles, qu'il s'agisse des drapés ou de la représentation de la matière même des étoffes. Cette inclination lui vient probablement de sa formation comme peintre d'histoire, dans l'atelier de David, qui met l'accent sur ces exercices techniques. Tout au long de sa carrière, Ingres fera d'ailleurs le choix de peindre lui-même les vêtements de ses modèles, dans ses peintures d'histoire comme dans ses portraits. Il ne déléguera jamais cette tâche à ses assistants, au contraire du mobilier ou du décor, souvent traités par l'atelier. A travers une sélection exceptionnelle de peintures, dessins, textiles, accessoires et documents d'époque, l'ouvrage met donc en lumière l'attention singulière du maître pour la représentation des étoffes, des drapés et des vêtements, révélant comment la mode façonne le regard et la composition artistique. Il explore la manière dont Ingres sublime la matière textile, joue avec les transparences, s'inspire des tendances de son temps et dialogue avec l'histoire de l'art pour conférer à ses portraits une modernité intemporelle. Il montre également l'influence de la peinture d'Ingres sur les créateurs de mode des XXe et XXIe siècles, tels Castelbajac, Saint Laurent ou Issey Miyake.

Par Collectif, Lienart
Chez Lienart

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Auteur

Collectif, Lienart

Editeur

Lienart

Genre

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Ingres et la mode

Collectif, Lienart

Paru le 27/08/2026

352 pages

Lienart

39,00 €

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