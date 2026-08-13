Anglais 5eme On your way

Votre allié pour préparer efficacement vos cours Des objectifs clairs, les déroulés pédagogiques détaillés et des ressources listées en début d'unité Les corrigés, des exemples de productions, des conseils de différenciation Des propositions de devoirs à la maison et des activités de reprise en classe Des compléments culturels et des documents inédits pour enrichir vos séquences Des outils d'évaluation variés : grilles critériées, fiches prêtes à l'emploi pour toutes les compétences