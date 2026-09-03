Le jour où j'ai découvert l'amour

La collection "Mes émotions à lire" s'agrandit ! Les émotions peuvent être vécues comme de vraies montagnes russes chez les enfants qui sont en plein apprentissage de ce qu'ils ressentent et ne savent pas toujours comment se comporter face à ces sentiments qui les traversent. Parler d'amour aux enfants leur apprend à ressentir, partager et reconnaître la bienveillance au quotidien. Mao découvre l'amour sous toutes ses formes : dans sa famille, avec ses amis et dans les petits moments du quotidien. Lors d'une sortie au marché avec sa grand-mère, il rencontre Ilaya, une fille qui fait battre son coeur. Guidé par des lucioles sur une île magique, il part à la recherche d'un trésor qu'il croit être l'amour... et découvre qu'il est en réalité partout autour de lui.