Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mathématiques, Informatique PC

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les meilleurs corrigés de concours (e3A, CCINP, Centrale, Mines, X) Les sujets de concours constituent le meilleur entraînement aux concours. Ils permettent de comprendre le cours en le mettant en oeuvre, d'améliorer sa technique et d'identifier les méthodes spécifiques aux problèmes et aux concours. Travailler seul sur les énoncés n'est toutefois pas un bon calcul et c'est en observant comment font les meilleurs que l'on progresse le plus vite. Les auteurs et relecteurs des corrigés ont réussi les ENS ou Polytechnique ; ils partagent avec vous leurs méthodes et leur savoir-faire. Leurs corrigés sont clairs, expliqués à fond et exempts d'erreurs. Ne gaspillez pas votre temps : choisissez la qualité ! Corrigés très détaillés, Vue d'ensemble du sujet , Indications , Méthodes et astuces , Rappels , Formulaires , Fréquence des thèmes.

Par William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert
Chez H&K

|

Auteur

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Editeur

H&K

Genre

Mathématiques Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mathématiques, Informatique PC par William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Commenter ce livre

 

Mathématiques, Informatique PC

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Paru le 13/08/2026

288 pages

H&K

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351414309
9782351414309
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.