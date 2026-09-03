Le fantôme de l'école

Des histoires effrayantes adaptées aux jeunes lecteurs, pour se faire peur tout en douceur ! Une toute nouvelle collection d'histoires illustrées, pensées pour une lecture en autonomie, qui réunit tous les ingrédients essentiels pour faire naître les premiers frissons : fantômes, sorcières, loups-garous et vampires. Partez à l'aventure avec les jumeaux Ethan et Emma dans des récits pleins d'espièglerie et de complicité, où solidarité et courage triomphent toujours... pour des émotions délicieusement frissonnantes ! Lorsqu'Ethan et Emma sont punis au grenier de l'école, ils découvrent qu'un fantôme, Maurice, hante les lieux à cause d'un livre disparu.