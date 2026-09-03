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#Roman jeunesse

Le fantôme de l'école

Véronique Barrau, Elena Lambin

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Des histoires effrayantes adaptées aux jeunes lecteurs, pour se faire peur tout en douceur ! Une toute nouvelle collection d'histoires illustrées, pensées pour une lecture en autonomie, qui réunit tous les ingrédients essentiels pour faire naître les premiers frissons : fantômes, sorcières, loups-garous et vampires. Partez à l'aventure avec les jumeaux Ethan et Emma dans des récits pleins d'espièglerie et de complicité, où solidarité et courage triomphent toujours... pour des émotions délicieusement frissonnantes ! Lorsqu'Ethan et Emma sont punis au grenier de l'école, ils découvrent qu'un fantôme, Maurice, hante les lieux à cause d'un livre disparu.

Par Véronique Barrau, Elena Lambin
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Véronique Barrau, Elena Lambin

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le fantôme de l'école

Véronique Barrau, Elena Lambin

Paru le 03/09/2026

40 pages

Grenouille éditions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782384863037
9782384863037
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