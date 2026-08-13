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Moustache a disparu

Emma Yarlett

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Où est passé Moustache ? Une enquête pleine d'humour avec des volets à soulever pour le retrouver ! Moustache a disparu ! Pourtant, avec son poil roux et son odeur de fauve, il n'est pas très discret. Je l'ai cherché partout... Enfin presque ! Il est peut-être chez Coraline la sirène, avec Will Farouest ou dans le château de Brûline ? Et si on allait faire le tour du quartier pour vérifier ? Un livre plein d'humour, illustré avec brio et dynamisme par Emma Yarlett, avec des volets à soulever !

Par Emma Yarlett
Chez Editions Gründ

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Auteur

Emma Yarlett

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Moustache a disparu

Emma Yarlett

Paru le 20/08/2026

24 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324038372
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