Où est passé Moustache ? Une enquête pleine d'humour avec des volets à soulever pour le retrouver ! Moustache a disparu ! Pourtant, avec son poil roux et son odeur de fauve, il n'est pas très discret. Je l'ai cherché partout... Enfin presque ! Il est peut-être chez Coraline la sirène, avec Will Farouest ou dans le château de Brûline ? Et si on allait faire le tour du quartier pour vérifier ? Un livre plein d'humour, illustré avec brio et dynamisme par Emma Yarlett, avec des volets à soulever !