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Stickers épais - Émotions

Teodora Oprea

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Des stickers épais et repositionnables pour s'amuser dès 18 mois ! Cette pochette contient 25 stickers épais et repositionnables d'animaux à coller sur 4 décors différents du quotidien (au ski, à la maison, dans le jardin, à la fête foraine). Avec son format pratique, l'enfant peut emporter partout sa pochette et inventer autant de jeux et d'histoires qu'il souhaite. Idéal pour les petites mains, et pour développer la motricité fine des petits, dès 18 mois ! Retrouvez, dans la même collection : - Animaux -Véhicules - A l'école - Vive Noël ! - Les dinosaures - A la ferme - Vive Pâques - Père Noël - En forêt - La savane - Château fort - Je m'habille - Licornes - C'est Noël - Je me déguise - La jungle - Sous l'océan - Si mignon - La nature

Par Teodora Oprea
Chez Editions Gründ

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Auteur

Teodora Oprea

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Stickers épais - Émotions

Teodora Oprea

Paru le 13/08/2026

4 pages

Editions Gründ

8,95 €

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Scannez le code barre 9782324037894
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