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#Roman francophone

Fleurs forestières de printemps

Hélène Casanova

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"Le 18 mars 2020, le monde s'est arrêté en 24 heures, mis à genoux par le coronavirus. A la faveur d'un pas de côté en Cerdagne, j'ai entrepris un voyage immobile. J'ai ouvert les guides botaniques des fleurs forestières de la région et découvert dans ce microcosme une nouvelle projection du temps dans l'espace. Les nuances subtiles et les contrastes feutrés ont éveillé mes sens. Leurs insignifiantes différences me furent une révélation. ". . De la botanique en vers : telle est la proposition qu'Hélène Casanova vous invite à partager au fil de vos promenades.

Par Hélène Casanova
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Hélène Casanova

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Fleurs forestières de printemps

Hélène Casanova

Paru le 24/06/2026

44 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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