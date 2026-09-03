Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

C'est vous qui... ?

Olivier Dupin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la file d'attente de "La Pouste', une odeur désagréable apparaît... Regards interrogateurs, silences gênés... Une voix se fait entendre : " C'est vous qui... ? Dans la file d'attente de " La Pouste ", il y a un renard, un lapin, un oiseau, un cochon, un ours et... le poustier (un chien) ! Une odeur nauséabonde s'impose dans la file. Très vite, le malaise s'installe. Echanges de regards interdits, on se renifle discrètement, on regarde sous ses pieds... Force est de constater que... personne ne sait d'où provient cette odeur pestilencielle ! " C'est vous qui ? ", demande l'oiseau au lapin... qui se tourne vers le renard pour lui poser aussi la question. Puis, le cochon demande à l'ours, l'oiseau au cochon... La question passe de bouche en bouche mais la réponse reste inchangée : " Non, ce n'est pas moi ! " Le ton monte. Colère. Cris. Indignation ! Les à priori et idées reçues s'invitent dans la discussion... Mais qui pue comme ça ? ! Personne ici ? Alors, c'est vous qui... ?

Par Olivier Dupin
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Olivier Dupin

Editeur

Gulf Stream

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est vous qui... ? par Olivier Dupin

Commenter ce livre

 

C'est vous qui... ?

Olivier Dupin

Paru le 03/09/2026

32 pages

Gulf Stream

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383498025
9782383498025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.