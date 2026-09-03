Dans la file d'attente de "La Pouste', une odeur désagréable apparaît... Regards interrogateurs, silences gênés... Une voix se fait entendre : " C'est vous qui... ? Dans la file d'attente de " La Pouste ", il y a un renard, un lapin, un oiseau, un cochon, un ours et... le poustier (un chien) ! Une odeur nauséabonde s'impose dans la file. Très vite, le malaise s'installe. Echanges de regards interdits, on se renifle discrètement, on regarde sous ses pieds... Force est de constater que... personne ne sait d'où provient cette odeur pestilencielle ! " C'est vous qui ? ", demande l'oiseau au lapin... qui se tourne vers le renard pour lui poser aussi la question. Puis, le cochon demande à l'ours, l'oiseau au cochon... La question passe de bouche en bouche mais la réponse reste inchangée : " Non, ce n'est pas moi ! " Le ton monte. Colère. Cris. Indignation ! Les à priori et idées reçues s'invitent dans la discussion... Mais qui pue comme ça ? ! Personne ici ? Alors, c'est vous qui... ?