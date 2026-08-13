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Guerre en Iran

Jacques Baud

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Au coeur des frappes de 2026, Jacques Baud démonte les récits qui ont façonné l'image d'un Iran menaçant et révèle comment un ennemi géopolitique a été construit de toutes pièces. Le 28 février 2026, les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran, visant des installations militaires et des dirigeants du régime, déclenchant une riposte massive de missiles et de drones et ouvrant un nouveau conflit régional. A la lumière de ces événements, la question devient essentielle : cette guerre est-elle le résultat d'une menace réelle ou l'aboutissement de décennies de malentendus, de rivalités stratégiques et de récits politiques ? En s'appuyant sur des documents officiels, des rapports de renseignement et des événements largement méconnus, cet ouvrage démonte les récits dominants qui façonnent notre perception de l'Iran. De l'erreur de traduction qui a fait croire que Téhéran voulait "rayer Israël de la carte" , au dossier nucléaire, en passant par les accusations de terrorisme, les attentats du Liban, la guerre des pétroliers ou encore l'assassinat du général Qassem Soleimani, l'auteur examine une série d'affaires où la désinformation, les approximations et les manipulations ont souvent remplacé l'analyse. Pourquoi l'Iran, qui n'a attaqué aucun pays depuis plus de deux siècles, est-il présenté comme la principale menace du Moyen-Orient ? Comment certaines décisions occidentales ont-elles contribué à renforcer l'influence de Téhéran dans la région ? Et dans quelle mesure les tensions actuelles reposent-elles sur des perceptions erronées plutôt que sur des réalités stratégiques ? A rebours des idées reçues, ce livre propose une lecture rigoureuse et documentée d'un conflit narratif où l'information est devenue une arme. Comprendre l'Iran, c'est aussi comprendre comment se fabriquent les "vérités" géopolitiques de notre temps. Jacques Baud est un ex-membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Il a participé à des discussions avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russes juste après la chute de l'URSS. Au sein de l'OTAN, Il a participé à des programmes en Ukraine et notamment après la révolution de Maïdan entre 2014 et 2017. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le renseignement, la guerre et le terrorisme, et en particulier Poutine, le maître du jeu ? , Opération Z, Ukraine entre guerre et paix, L'art de la guerre russe, Opération déluge d'Al-Aqsa et Gouverner par les fake news, aux éditions Max Milo.

Par Jacques Baud
Chez Max Milo Editions

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Auteur

Jacques Baud

Editeur

Max Milo Editions

Genre

Iran

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Guerre en Iran

Jacques Baud

Paru le 27/08/2026

Max Milo Editions

24,90 €

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