Pré-standardisation des systèmes IA-natifs de supervision transport & télécom

Les réseaux de transport entrent dans une nouvelle ère, celle des systèmes de supervision et de contrôle IA-native. Dans ce contexte de pré-standardisation, cet ouvrage met en lumière l'Hypervision AIONET, conçue comme une couche d'orchestration intelligente des flux multimodaux, en interaction avec les communications critiques FRMCS - Future Railway Mobile Communication System. Il aborde également l'optimisation coordonnée des ressources de calcul CPU, GPU et QPU, au service de la prédiction du trafic, de la classification dynamique des usages et du pilotage en temps réel des infrastructures. A travers cette approche intégrée, Nicolas Seynat esquisse les fondations de réseaux de transport plus résilients, interopérables et durables, orientés vers la sécurité, la performance et l'expérience usager.