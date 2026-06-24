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#Essais

Pré-standardisation des systèmes IA-natifs de supervision transport & télécom

Nicolas Seynat

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Les réseaux de transport entrent dans une nouvelle ère, celle des systèmes de supervision et de contrôle IA-native. Dans ce contexte de pré-standardisation, cet ouvrage met en lumière l'Hypervision AIONET, conçue comme une couche d'orchestration intelligente des flux multimodaux, en interaction avec les communications critiques FRMCS - Future Railway Mobile Communication System. Il aborde également l'optimisation coordonnée des ressources de calcul CPU, GPU et QPU, au service de la prédiction du trafic, de la classification dynamique des usages et du pilotage en temps réel des infrastructures. A travers cette approche intégrée, Nicolas Seynat esquisse les fondations de réseaux de transport plus résilients, interopérables et durables, orientés vers la sécurité, la performance et l'expérience usager.

Par Nicolas Seynat
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Nicolas Seynat

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Intelligence artificielle

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Pré-standardisation des systèmes IA-natifs de supervision transport & télécom

Nicolas Seynat

Paru le 24/06/2026

96 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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