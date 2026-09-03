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Ana et le vieux chêne

Paddy Donnelly, Lu Fraser

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La relation privilégiée d'un grand-père avec sa petite-fille, et leur lien avec un vieux chêne qui les amène à réfléchir au cycle de la vie. Ana et son grand-père grimpent sur la colline jusqu'au vieux chêne qu'ils aiment tant et à l'ombre duquel ils se créent de merveilleux souvenirs ensemble : des pique-niques d'été aux balades à fouler les feuilles mortes à l'automne. Mais au fur et à mesure que les saisons changent, il en va de même pour le vieux chêne et la santé de Grand-père. Celui-ci console sa petite-fille en lui expliquant que la fin n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est tout l'amour qu'ils se sont donné. Et il ajoute : " Il y a toujours un nouveau départ lorsque l'on croit que c'est fini. " en lui tendant un gland du vieux chêne désormais à terre.

Par Paddy Donnelly, Lu Fraser
Chez Kimane

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Auteur

Paddy Donnelly, Lu Fraser

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Ana et le vieux chêne

Paddy Donnelly, Lu Fraser

Paru le 03/09/2026

40 pages

Kimane

14,95 €

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