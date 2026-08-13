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CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

Ghislaine Camus

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Par Ghislaine Camus
Chez Vuibert

|

Auteur

Ghislaine Camus

Editeur

Vuibert

Genre

Multi-matières

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CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance

Ghislaine Camus

Paru le 13/08/2026

288 pages

Vuibert

15,90 €

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