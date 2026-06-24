Guide pratique de la santé mentale au féminin

L'ambition au féminin n'est pas toujours un chemin facile, et le stress ou l'oubli de soi guettent insidieusement. Ce guide pratique propose un parcours clair, avec exercices et fiches de rappel, pour reprendre le contrôle de sa santé mentale. Il offre des techniques pluridisciplinaires efficaces, alliant pragmatisme et action concrète, sans se substituer à une thérapie. Destiné aux femmes occupant des postes à responsabilités, il aide à restaurer un équilibre mental solide et durable afin de réussir sans se sacrifier, et concilier croissance personnelle et professionnelle en toute sérénité.