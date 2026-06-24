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Guide pratique de la santé mentale au féminin

Marie-Laure Ingouf

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L'ambition au féminin n'est pas toujours un chemin facile, et le stress ou l'oubli de soi guettent insidieusement. Ce guide pratique propose un parcours clair, avec exercices et fiches de rappel, pour reprendre le contrôle de sa santé mentale. Il offre des techniques pluridisciplinaires efficaces, alliant pragmatisme et action concrète, sans se substituer à une thérapie. Destiné aux femmes occupant des postes à responsabilités, il aide à restaurer un équilibre mental solide et durable afin de réussir sans se sacrifier, et concilier croissance personnelle et professionnelle en toute sérénité.

Par Marie-Laure Ingouf
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Marie-Laure Ingouf

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Essais

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Guide pratique de la santé mentale au féminin

Marie-Laure Ingouf

Paru le 24/06/2026

208 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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