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Dungeon Reset T10

Antstudio, Daul

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Partout dans le monde, des gens sont enlevés pour participer à un survival game de fantasy, Dungeon Game. Dawoon, doté de faibles compétences, va tenter de s'en sortir ! Ne manquez pas le nouveau titre fantasy Kbooks. La vie de Dawoon bascule le jour où il est projeté dans un monde parallèle : il va devoir participer à un jeu mortel, Dungeon Game, en faisant face à des monstres et autres dangers. Alors qu'il tombe dans un piège et parvient à y survivre, le jeu se réinitialise et lui accorde de nouvelles compétences suite à un bug. Pour rentrer chez lui, Dawoon va devoir rivaliser d'ingéniosité...

Par Antstudio, Daul
Chez Kbooks

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Auteur

Antstudio, Daul

Editeur

Kbooks

Genre

Shonen/garçon

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Dungeon Reset T10

Antstudio, Daul trad. Joonggun An

Paru le 03/09/2026

240 pages

Kbooks

14,95 €

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