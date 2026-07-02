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Modernités connectées

Robert Dion, Hélène Filion, Hans-Jürgen Lüsebrink

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Parler des "connexions" entre le Québec et l'Allemagne peut, à juste titre, surprendre. Le sentiment dominant est en effet que les deux aires littéraires et culturelles ont été, durant la majeure partie de la période envisagée dans cet ouvrage, déconnectées. Et pourtant, le Québec a connu, de loin en loin, puis de plus en plus intensément, son heure allemande, de la même façon que l'Allemagne, ces dernières décennies, a accueilli à bras ouverts maints créateurs québécois, dont Robert Lepage, Marie Brassard, Michel Marc Bouchard ou encore le Cirque du Soleil. Ce sont ces relations à double sens entre le Québec et l'Allemagne, plus anciennes et plus étroites qu'on ne le pense, que Modernités connectées met en évidence. A travers des études de cas qui portent aussi bien sur des événements que sur des voyageurs, des écrivains et des écrivaines, des médiateurs et des médiatrices, les études rassemblées dans le livre visent à montrer comment l'Allemagne a été pour le Québec - et, dans une certaine mesure égale-ment, le Québec moderne pour l'Allemagne - un "réservoir d'altérité" , une source de réflexion pour penser et vivre la modernité autrement.

Par Robert Dion, Hélène Filion, Hans-Jürgen Lüsebrink
Chez PU Montréal

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Auteur

Robert Dion, Hélène Filion, Hans-Jürgen Lüsebrink

Editeur

PU Montréal

Genre

Histoire littéraire

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Modernités connectées

Robert Dion, Hélène Filion, Hans-Jürgen Lüsebrink

Paru le 02/07/2026

PU Montréal

27,00 €

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