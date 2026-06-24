L'histoire des épidémies et pandémies

L'histoire de l'humanité est jalonnée par l'apparition soudaine de maladies infectieuses, capables de se propager à une vitesse fulgurante et de dévaster des régions, des continents, voire le monde entier, comme l'a montré la COVID-19. Dans cet ouvrage, l'auteur explore les fléaux épidémiques et pandémiques à travers l'histoire, en mettant en lumière leurs conséquences les plus dramatiques. Son analyse suit une démarche rigoureuse : identification et définition du fléau, chronologie, symptômes, diagnostic, causes, évolution, propagation, impacts, prévention, prophylaxie, traitements et, lorsqu'il est possible, guérison.