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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'histoire des épidémies et pandémies

Jilali Chabih

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L'histoire de l'humanité est jalonnée par l'apparition soudaine de maladies infectieuses, capables de se propager à une vitesse fulgurante et de dévaster des régions, des continents, voire le monde entier, comme l'a montré la COVID-19. Dans cet ouvrage, l'auteur explore les fléaux épidémiques et pandémiques à travers l'histoire, en mettant en lumière leurs conséquences les plus dramatiques. Son analyse suit une démarche rigoureuse : identification et définition du fléau, chronologie, symptômes, diagnostic, causes, évolution, propagation, impacts, prévention, prophylaxie, traitements et, lorsqu'il est possible, guérison.

Par Jilali Chabih
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jilali Chabih

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire de la médecine

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L'histoire des épidémies et pandémies

Jilali Chabih

Paru le 24/06/2026

84 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791044042897
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