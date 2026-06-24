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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Une trahison au coeur d'un amour sincère

Al-Yassian Mohamed

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Lorsqu'un homme choisit d'aimer sincèrement, il accepte aussi le risque d'être profondément blessé. Alyas, programmeur de profession, partage une histoire d'amour née de l'espoir et de la confiance, mais bouleversée par la trahison. Convaincu que chacun mérite une seconde chance, il s'engage auprès d'une femme marquée par son passé, persuadé que l'amour peut apaiser les blessures invisibles. Mais derrière les promesses et les apparences, une vérité inattendue ébranle toutes ses certitudes. Entre désillusion et renaissance intérieure, l'auteur retrace son chemin vers le pardon et la reconstruction. Plus qu'un simple récit amoureux, cet ouvrage est un témoignage authentique sur la résilience et la capacité de se relever lorsque les rêves s'effondrent.

Par Al-Yassian Mohamed
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Al-Yassian Mohamed

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Une trahison au coeur d'un amour sincère

Al-Yassian Mohamed

Paru le 24/06/2026

88 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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