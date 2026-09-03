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King of Blood

Lilie Taylor

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Nés pour se haïr, façonnés par l'académie qui forme les mafieux de demain, ils devront s'unir pour préserver l'équilibre entre les clans. A l'Institut du Crime Organisé, les héritiers des plus grandes familles mafieuses du monde apprennent à manipuler, tuer et régner. Ekaterina Morozova, vingt ans, fille du chef de la Bratva, entame sa dernière année avec un objectif : devenir l'assassin officiel de son clan et gagner le respect d'un père impitoyable. Mais son avenir semble compromis lorsqu'une série de meurtres éclate au sein de l'académie, et que les étudiants qui devaient prendre la tête des différents clans à la fin de leur cursus tombent un à un. L'équilibre fragile entre les clans est menacé. Pour rétablir l'ordre, Ekaterina doit collaborer avec Alessandro Ricci, héritier de la Cosa Nostra et ennemi juré de sa famille. Leur alliance forcée les entraîne dans un jeu de pouvoir où nul n'est digne de confiance. Derrière leurs masques et leurs loyautés, une attirance aussi intense qu'interdite s'impose à eux. Dans un monde où trahison et pouvoir dictent les règles, aimer son ennemi peut être la plus grande des faiblesses... ou la seule façon de survivre.

Par Lilie Taylor
Chez Plumes du Web

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Auteur

Lilie Taylor

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

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King of Blood

Lilie Taylor

Paru le 03/09/2026

400 pages

Plumes du Web

18,90 €

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