(Not) Born in the USA

Un road trip aux Etats-Unis, à la rencontre des écrivains américains. Dans sa librairie en Corse, Sébastien Bonifay a lu compulsivement une certaine littérature américaine, noire et rugueuse. En 2016, alors que Trump est sur le point d'être élu, il part aux Etats-Unis sur un coup de tête rencontrer les auteurs de son panthéon personnel. Des auteurs illustres ou inconnus qui racontent l'Amérique des marges, celles des oubliés et des perdants, que la littérature rend magnifiques. Contre toute attente, ils acceptent de le recevoir. Entre une virée chez James Ellory à Denver et une visite à Knockemstiff au côté de Donald Ray Pollock, Sébastien Bonifay s'interroge sur le sens que la littérature a donné à la vie de ces écrivains et le pouvoir de leur prose à rendre compte de l'altérité.