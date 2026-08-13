Après Attaquer la terre et le soleil (prix Inter 2023), le nouveau roman inédit de Mathieu Belezi, le road-movie d'un desperado pour convoquer notre époque et la sublimer par la littérature Le monde a atteint son point ultime de folie. Des cataclysmes le ravagent, des régimes totalitaires l'enflamment. Mais un homme, Théo Gracques, se montre indifférent à ces désastres qui grondent. Réfugié sur une île, il y rencontre par hasard une femme, elle aussi rebelle, et ses deux enfants. Tous les quatre vont s'engager dans un périple éperdu à travers l'Europe et les Amériques pour défier le chaos, vivre jusqu'au bout leur liberté... Cantique du chaos est un roman d'un lyrisme que l'on n'aurait pas imaginé possible dans la littérature française. Dans une langue inouïe, pleine de rage et de douceur, Mathieu Belezi nous offre un road-movie baroque, une incarnation nouvelle de la figure du desperado. Après les visions mémorables d' Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode, 2022), ce roman contemporain inscrit une nouvelle fois l'auteur dans la lignée des grands maîtres sud et nord-américains. On pense à Roberto Bolano, Jack Kerouac, Gabriel García Márquez, Cormac McCarthy... à tous ces écrivains qui, en réponse aux délires de l'humanité, font de la littérature et de la poésie une jouissance, un combat, un réconfort, la seule issue possible.