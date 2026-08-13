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Les grands textes de droit international public

Yann Kerbrat, Pierre-Marie Dupuy

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Un accès immédiat aux textes les plus importants du droit international public ! Ce recueil de Grands textes de droit international public réunit les instruments juridiques de référence qui, selon les cas, déterminent, reflètent ou sont censés inspirer la pratique des Etats et des autres sujets de l'ordre juridique international dans le cadre de leurs relations mutuelles. Son objectif est de fournir au lecteur, qu'il soit praticien, universitaire ou étudiant, un accès immédiat aux textes les plus importants et aux informations essentielles les concernant (en particulier la date d'entrée en vigueur de chacun d'eux, ainsi le texte des déclarations et réserves françaises).

Par Yann Kerbrat, Pierre-Marie Dupuy
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Yann Kerbrat, Pierre-Marie Dupuy

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit international public

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Les grands textes de droit international public

Yann Kerbrat, Pierre-Marie Dupuy

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

46,00 €

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Scannez le code barre 9782247248766
9782247248766
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