Un Jardin comme un Parfum

Quand un parfumeur se mue en jardinier et un jardinier en parfumeur, le jardin se compose comme un parfum. Odeurs chaudes, vertes, élancées... Jean-Claude Ellena, compositeur de parfum, et Pascal Garbe, jardinier épi-curieux, éveillent tous nos sens avec une palette de 100 fleurs et feuilles, nous invitant à créer un jardin parfumé toute l'année. Vers un nouvel art du jardin. Quand un parfumeur rencontre un jardinier, le jardin se lit comme une partition olfactive. Jasminées ou rosées, piquantes ou brûlantes, herbacées ou boisées... les multiples odeurs des fleurs et des feuillages composent un paysage olfactif aussi subtil qu'un parfum. Dans ce beau-livre sensible et inspirant, Jean-Claude Ellena et Pascal Garbe proposent de découvrir le jardin autrement. A travers une sélection de 100 plantes parmi les plus parfumées, ils explorent toute la richesse des accords végétaux et composent un jardin qui éveille tous les sens. Parce qu'un jardin se compose comme un parfum.