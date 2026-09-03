Conter les moutons

Marc Dugain habite dans une maison posée sur une falaise, en Bretagne. Il vit entouré d'animaux : un lapin géant, des poules, un chat, et... deux brebis "Soay" , une espèce rare. Aux habitants qui lui demandent régulièrement d'acheter son terrain, il répond : "Et pourquoi mes moutons ne pourraient pas avoir une vue mer ? " Il a donc adopté leur regard pour écrire son autoportrait. Ce point de vue ovin l'oblige à ne rien s'épargner, ni la férocité, ni la mise à nu. Avec ce texte inattendu, à la fois exploit littéraire et manifeste pour la nature, c'est le règne animal tout entier qui prend sa revanche sur les hommes.