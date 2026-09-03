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#Roman francophone

Conter les moutons

Marc Dugain

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Marc Dugain habite dans une maison posée sur une falaise, en Bretagne. Il vit entouré d'animaux : un lapin géant, des poules, un chat, et... deux brebis "Soay" , une espèce rare. Aux habitants qui lui demandent régulièrement d'acheter son terrain, il répond : "Et pourquoi mes moutons ne pourraient pas avoir une vue mer ? " Il a donc adopté leur regard pour écrire son autoportrait. Ce point de vue ovin l'oblige à ne rien s'épargner, ni la férocité, ni la mise à nu. Avec ce texte inattendu, à la fois exploit littéraire et manifeste pour la nature, c'est le règne animal tout entier qui prend sa revanche sur les hommes.

Par Marc Dugain
Chez Mon poche

|

Auteur

Marc Dugain

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

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Conter les moutons

Marc Dugain

Paru le 03/09/2026

157 pages

Mon poche

8,20 €

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