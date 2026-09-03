Une série culte, un héros irrésistible, chaque année quatre enquêtes palpitantes Stephen Yester, agent expérimenté du MI5, le célèbre service secret britannique, a disparu. Il menait une enquête à haut risque sur un réseau qui menaçait son pays. Problème : le principal suspect du kidnapping est l'un des agents du M15, Chatam, qui déteste Yester. Le patron du service préfère confier l'affaire à son ami Higgins. Ce dernier rencontre l'épouse du disparu, Gwendoline, engagée dans l'humanitaire. Grâce à elle, il met la main sur un message que Yester avait dissimulé : " La clé de l'énigme se trouve entre le vent et l'hirondelle. " S'agit-il d'un code ou bien la désignation de deux personnes ? Une épouse peut-être infidèle, un agent secret douteux, deux réseaux d'espionnage implantés à Bath... les investigations de Higgins le mettent en danger de mort.