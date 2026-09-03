Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Entre le vent et l'hirondelle

Christian Jacq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une série culte, un héros irrésistible, chaque année quatre enquêtes palpitantes Stephen Yester, agent expérimenté du MI5, le célèbre service secret britannique, a disparu. Il menait une enquête à haut risque sur un réseau qui menaçait son pays. Problème : le principal suspect du kidnapping est l'un des agents du M15, Chatam, qui déteste Yester. Le patron du service préfère confier l'affaire à son ami Higgins. Ce dernier rencontre l'épouse du disparu, Gwendoline, engagée dans l'humanitaire. Grâce à elle, il met la main sur un message que Yester avait dissimulé : " La clé de l'énigme se trouve entre le vent et l'hirondelle. " S'agit-il d'un code ou bien la désignation de deux personnes ? Une épouse peut-être infidèle, un agent secret douteux, deux réseaux d'espionnage implantés à Bath... les investigations de Higgins le mettent en danger de mort.

Par Christian Jacq
Chez XO Editions

|

Auteur

Christian Jacq

Editeur

XO Editions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entre le vent et l'hirondelle par Christian Jacq

Commenter ce livre

 

Entre le vent et l'hirondelle

Christian Jacq

Paru le 03/09/2026

187 pages

XO Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489858
9782374489858
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.